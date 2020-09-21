В ЄС пояснили ставлення до Лукашенка, порівнявши з Мадуро

Європейський союз вкотре підтвердив що не визнає легітимності Александра Лукашенка, який обіймає посаду президента Білорусі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС у Брюсселі.

"Коли ми говоримо про Лукашенка, то це можна порівняти із ситуацією в Венесуелі. Ми не визнаємо легітимність Мадуро як президента Венесуели. Так само ми не визнаємо демократичної легітимності пана Лукашенка, тому що ми не вважаємо, що вибори були чесними ми вважаємо, що вибори були сфальсифіковані", - сказав він.

Водночас, Боррель зауважив, що попри цю позицію в ЄС реально дивляться на речі і зважають на те, що доводиться вести діалог як з Мадуро, так і з Лукашенком, які контролюють уряди своїх країн.

"Ми змушені працювати з ними, але ця співпраця відрізняється від тієї, коли ви працюєте з тими, кого вважаєте демократично обраними. Чи значить це, що завтра ми закриємо посольства? Ні. У Венесуелі продовжує роботу посольство ЄС. Але ми зменшимо нашу співпрацю з Мінськом до нижчого рівня", - додав Боррель.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні в понеділок не змогли затвердити рішення щодо санкцій проти представників режиму Лукашенка.