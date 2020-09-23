В Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вступает в должность на закрытой церемонии во Дворце независимости в Минске.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.
Дата проведения мероприятия до последнего момента держалась в тайне. Информацию о церемонии также подтвердили белорусские государственные агентства.
На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться TUT.BY, об инаугурации не слышали.
В среду с утра возле Дворца независимости было замечено скопление техники и военных. В столице Беларуси были перекрыты центральные улицы и проспекты, по которым во дворец проехал кортеж Лукашенко.
Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. Затем он подписал акт о принятии присяги, после чего глава Центральной комиссии Беларуси вручил ему удостоверение президента.
Как известно, Европейский Союз не признает легитимность Лукашенко и считает результаты выборов президента фальсифицированными.
Напомним, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник не смогли утвердить решение о санкциях против представителей режима Лукашенко.
От редакции. "Европейская правда" отныне будет называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси.