В Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вступает в должность на закрытой церемонии во Дворце независимости в Минске.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

Дата проведения мероприятия до последнего момента держалась в тайне. Информацию о церемонии также подтвердили белорусские государственные агентства.

Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

На 10 утра 23 сентября ни послы, ни министры, с которыми удалось связаться TUT.BY, об инаугурации не слышали.

В среду с утра возле Дворца независимости было замечено скопление техники и военных. В столице Беларуси были перекрыты центральные улицы и проспекты, по которым во дворец проехал кортеж Лукашенко.

Лукашенко произнес присягу на белорусском языке, положив правую руку на Конституцию. Затем он подписал акт о принятии присяги, после чего глава Центральной комиссии Беларуси вручил ему удостоверение президента.

Как известно, Европейский Союз не признает легитимность Лукашенко и считает результаты выборов президента фальсифицированными.

Напомним, министры иностранных дел стран ЕС на заседании в понедельник не смогли утвердить решение о санкциях против представителей режима Лукашенко.

От редакции. "Европейская правда" отныне будет называть Александра Лукашенко самопровозглашенным президентом Беларуси.