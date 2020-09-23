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У Брюсселі з 1 жовтня скасують обов’язкові маски на вулиці

Середа, 23 вересня 2020, 19:38

У Брюсселі з 1 жовтня більше не буде діяти обов’язкове правило носіння захисної маски на вулиці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Рада національної безпеки Бельгії в середу прийняла рішення, що з 1 жовтня обов’язкова вимога захисної маски на вулиці припинить дію.

У дуже людних місцях і в місцях, де безпечна відстань в 1,5 метра не може бути гарантовано, носіння маски настійно рекомендовано, оголосила прем'єр-міністр Бельгії Софі Вільмес.

В той же час маска залишиться обов'язковою в громадському транспорті, магазинах і кінотеатрах.

Муніципалітети Брюсселя, однак, зможуть прийняти власні обмежувальні заходи в районах з інтенсивним рухом транспорту.

З 12 серпня по всьому столичному регіону Брюсселя люди повинні носити маски в громадських місцях. Цей крок був запроваджений як тільки середньодобовий рівень інфікування в 19 муніципалітетах досяг 50 на 100 000 жителів.

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