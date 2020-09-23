В Брюсселе с 1 октября отменят обязательные маски на улице

В Брюсселе с 1 октября больше не будет действовать обязательное правило ношения защитной маски на улице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Совет национальной безопасности Бельгии в среду принял решение, что с 1 октября обязательное требование защитной маски на улице прекратит действие.

В очень людных местах и в местах, где безопасное расстояние в 1,5 метра не может быть гарантировано, ношение маски настоятельно рекомендовано, объявила премьер-министр Бельгии Софи Вильмес.

В то же время маска останется обязательной в общественном транспорте, магазинах и кинотеатрах.

Муниципалитеты Брюсселя, однако, смогут принять собственные ограничительные меры в районах с интенсивным движением транспорта.

С 12 августа по всему столичному региону Брюсселя люди должны носить маски в общественных местах. Этот шаг был введен как только среднесуточный уровень инфицирования в 19 муниципалитетах достиг 50 на 100 000 жителей.