Трамп ухилився від відповіді про мирну передачу влади в разі програшу Байдену
Президент США Дональд Трамп ухилився від прямої відповіді на запитання, чи гарантує він мирну передачу влади, якщо програє вибори кандидату від Демократичної партії Джо Байдену.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
На відповідне запитання під час брифінгу в Білому домі Трамп натомість поставив під сумнів надійність виборчої інфраструктури.
"Нам доведеться подивитися, що станеться. Ви знаєте, я скаржився на бюлетені, і бюлетені - це катастрофа", - сказав Трамп.
За кілька хвилин Трамп раптово залишив залу для брифінгів, повідомивши журналістів, що у нього має бути екстрений телефонний дзвінок.
Вибори президента США відбудуться 3 листопада 2020 року. Через пандемію коронавірусу проголосувати можна буде поштою.
Нагадаємо, сенатори-республіканці опублікували звіт, в якому вказали на сумнівні транзакції на мільйони доларів, які проводилися сином Байдена під час роботи в українській компанії Burisma.