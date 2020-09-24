У США опублікували звіт про сумнівні транзакції сина Байдена під час роботи в Burisma

Сенатори США провели розслідування, за підсумками якого вважають, що син кандидата у президенти Джо Байдена Хантер Байден під час роботи в українській компанії Burisma здійснював сумнівні транзакції на мільйони доларів.

Як пише "Європейська правда", такий звіт оприлюднили сенатори-республіканці Рон Джонсон, голова комітету з нацбезпеки та урядових справ, і Чак Гресслі, голова фінансового комітету Сенату.

Звіт підготували у рамках розслідування щодо потенційного конфлікту інтересів, який міг виникнути, коли Хантер Байден обіймав посаду у правлінні та отримував мільйони від українскьої енергетичної компанії Burisma, у той час як його батько Джо Байден був віцепрезидентом та представником адміністрації Обами, відповідальним за політику щодо України.

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"На додачу до понад 4 млн доларів, які Burisma сплатила Хантеру Байдену та його бізнес-партнеру Дейвону Арчеру за членство у правлінні, Хантер, його родина та Арчер отримали мільйони доларів від іноземних громадян із сумнівною репутацією", - пишуть сенатори.

У звіті стверджується, що Хантер Байден отримав переказ у розмірі 3,5 млн доларів від Єлени Батуріної, вдови колишнього мера Москви.

Дейвон Арчер отримав $142 300 від Кенгеса Ракішева із Казахстану, нібито за авто, у той час, коли Джо Байден перебував у Києві.

Також зазначають, що Байден-молодший мав бізнес-зв’язки з Є Джянмінь, Гонгвен Донг та деякими іншими громадянами Китаю, пов’язаними з владою КНР, і здійснював з ними сумнівні транзакції на мільйони доларів. Хантер Байден відкрив банківський рахунок із Донгом, через який здійснювалися глобальні витрати на 100 млн доларів.

Як пишуть у звіті, Хантер Байден перерахував мільйони доларів зі своєї юридичної фірми компаніями Джеймса і Сари Байден. Після запитань про походження коштів Сара Байден відмовилася надавати підтверджуючу документацію і банк у підсумку закрив рахунок.

Крім того, стверджується, що Хантер Байден перераховував кошти громадянкам Росії та інших країн Східної Європи які, ймовірно, пов’язані з проситуцією і торгівлею людьми.