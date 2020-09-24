Трамп уклонился от ответа о мирной передаче власти в случае проигрыша Байдена

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти, если проиграет выборы кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Вместо ответа на соответствующий вопрос во время брифинга в Белом доме Трамп поставил под сомнение надежность избирательной инфраструктуры.

"Нам придется посмотреть, что произойдет. Вы знаете, я жаловался на бюллетени, и бюллетени - это катастрофа", - сказал Трамп.

Через несколько минут Трамп внезапно покинул зал для брифингов, сообщив журналистам, что у него должен быть экстренный телефонный звонок.

Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года. Из-за пандемии коронавируса проголосовать можно будет по почте.

Напомним, сенаторы-республиканцы опубликовали отчет, в котором указали на сомнительные транзакции на миллионы долларов, которые проводились сыном Байдена во время работы в украинской компании Burisma.