Трамп до свого президентства роками не платив податки – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп заплатив по 750 доларів податку на прибуток у 2016 і 2017 році, а перед тим не платив податки роками.

Про це дізналася газета The New York Times, передає "Європейська правда".

Трамп взагалі не платив податків на прибуток протягом 10 з попередніх 15 років - в основному тому, що він повідомив, що втрачає набагато більше грошей, ніж заробляє.

У той час як президент проводить передвиборчу кампанію, яка, за даними опитувань, загрожує йому програшем, його фінанси знаходяться в стресовому стані, супроводжуваному втратами і боргами в сотні мільйонів доларів, які він особисто гарантував, зазначає видання.

Крім того, над ним висить десятирічна аудиторська битва з податковою службою з приводу законності повернення податків у розмірі 72,9 мільйона доларів, які він зажадав і отримав після оголошення величезних збитків. Несприятливе рішення суду може коштувати йому понад 100 мільйонів доларів.

Розкриття раніше приватної податкової інформації відбулося трохи більше ніж за місяць до президентських виборів. Демократи швидко вхопилися за ці повідомлення, щоб зобразити Трампа як особу, що ухиляється від сплати податків і підняти питання про його імідж вправного бізнесмена.

Лідер демократів Сенату Чак Шумер звернувся в Twitter з проханням до американців підняти руки, якщо вони платять більше федерального прибуткового податку, ніж Трамп.

Назвавши матеріал The New York Times "тотальними фальшивими новинами" на пресконференції в Білому домі, Трамп знову назвав триваючу перевірку в якості причини, через яку він не публікує свої доходи.

В The New York Times обіцяють, що це не останній матеріал на цю тему. Наступні статті опублікують найближчими тижнями.