Трамп до своего президентства годами не платил налоги - СМИ

Президент США Дональд Трамп заплатил по 750 долларов налога на прибыль в 2016 и 2017 году, а перед тем не платил налоги годами.

Об этом узнала газета The New York Times, передает "Европейская правда".

Трамп вообще не платил налогов на прибыль в течение 10 с предыдущих 15 лет - в основном потому, что он сообщил, что теряет гораздо больше денег, чем зарабатывает.

В то время как президент проводит предвыборную кампанию, которая, по данным опросов, грозит ему проигрышем, его финансы находятся в стрессовом состоянии, сопровождаемом потерями и долгами в сотни миллионов долларов, которые он лично гарантировал, отмечает издание.

Кроме того, над ним висит десятилетняя аудиторская битва с налоговой службой по поводу законности возврата налогов в размере 72,9 миллиона долларов, которые он потребовал и получил после оглашения огромных убытков. Неблагоприятное решение суда может стоить ему более 100 миллионов долларов.

Раскрытие ранее частной налоговой информации произошло чуть больше чем за месяц до президентских выборов. Демократы быстро ухватились за эти сообщения, чтобы изобразить Трампа как лицо, которое уклоняется от уплаты налогов и поднять вопрос о его имидж ловкого бизнесмена.

Лидер демократов Сената Чак Шумер обратился в Twitter с просьбой к американцам поднять руки, если они больше платят федерального подоходного налога, чем Трамп.

Назвав материал The New York Times "тотальными фальшивыми новостями" на пресс-конференции в Белом доме, Трамп снова назвал продолжающуюся проверку в качестве причины, по которой он не публикует свои доходы.

В The New York Times обещают, что это не последний материал на эту тему. Следующие статьи опубликуют в ближайшие недели.