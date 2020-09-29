Прем’єр Угорщини вимагає від фон дер Ляєн звільнити віцепрезидентку Єврокомісії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав до відставки віцепрезидентки Єврокомісії Віри Юрової через те, що він назвав "принизливими публічними заявами" про Угорщину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на лист Орбана президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, опублікований у вівторок.

"За словами віцепрезидентки, в Угорщині будується "хвора демократія", до того ж вона образила громадян ЄС угорської національності, заявивши, що вони не в змозі сформувати незалежну думку", - написав Орбан.

Він додав, що ці заяви суперечать нейтральній та об'єктивній інституційній ролі Єврокомісії, проголошеній у Лісабонському договорі.

"Будь-хто, хто порушує договір, не може виступати в якості захисника верховенства закону і європейських цінностей. Заяви комісара несумісні з її посадою в Єврокомісії, і її відставка вкрай необхідна. Поки цього не відбудеться, угорський уряд призупинить двосторонні переговори і політичні відносини з Вірою Юровою", - заявив Орбан.

Раніше міністр юстиції Угорщини Юдіт Варга закликала до відставки віцепрезидентки Єврокомісії Віри Юрової через її слова про угорську "хвору демократію".

Юрова, яка у чинній Єврокомісії має портфель з питань цінностей та прозорості, в інтерв'ю німецькому виданню сказала, що угорський прем'єр Віктор Орбан будує "хвору демократію".

Єврокомісія невдовзі має оприлюднити звіт, який вперше оцінить стан верховенства права в кожній з 27 країн блоку. Угорщина вже почала критикувати цей документ ще до його оприлюднення.

Нагадаємо, Угорщина та Польща планують створити спільний інститут для оцінки стану верховенства права в державах-членах ЄС, щоб уникнути застосування "подвійних стандартів".