Польща і Угорщина створять інститут верховенства права для протидії ЄС

Угорщина та Польща створять спільний інститут для оцінки стану верховенства права в державах-членах Європейського Союзу, щоб їх "не тримали за дурнів" через звинувачення у порушенні законів.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з польським колегою Збігневом Рау, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Сійярто заявив, що звіт ЄС про верховенство права, який незабаром буде обговорюватися у Брюсселі, повинен бути політичною заявою, а не будь-якою обґрунтованою оцінкою.

"Метою цього інституту порівняльного права буде те, щоб нас не тримали за дурнів", - заявив Сійярто, додавши, що "йому набридло, що деякі західноєвропейські політики використовували нас як грушу".

За його словами, інститут вивчить, як верховенство закону підтримується в ЄС, щоб уникнути застосування "подвійних стандартів" щодо Угорщини та Польщі.

Польський уряд, яким керує партія "Право і справедливість" (PiS), а також угорський уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана, вже давно вступають у суперечки з ЄС через звинувачення в тому, що вони підривають демократичні стандарти.

На саміті ЄС у липні було домовлено, що наступний спільний бюджет блоку на 2021-2027 роки та доступ до пов'язаного фонду відновлення економіки після пандемії коронавірусу, повинні включати умови що держави-члени дотримуються верховенства права.

Однак точні деталі ще не встановлені, оскільки Європарламент наполягає на більш жорстких умовах, ніж ті, що були домовлені на саміті, а Варшава та Будапешт погрожують накласти вето на умови, з якими вони не згодні.

Рау заявив, що новий інститут сприятиме дебатам та прозорості в ЄС.

Нагадаємо, 17 вересня Європарламент своєю резолюцією висловив стурбованість через ситуацію з правами ЛГБТ, незалежністю суддів у Польщі та фундаментальними правами загалом.