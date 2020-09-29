Премьер Венгрии требует от фон дер Ляйен уволить вице-президента Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к отставке вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой за того, что он назвал "унизительными публичными заявлениями" о Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на письмо Орбана президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, опубликованном во вторник.

"По словам вице-президента , в Венгрии строится" больная демократия ", к тому же она оскорбила граждан ЕС венгерской национальности, заявив, что они не в состоянии сформировать независимое мнение", - написал Орбан.

Он добавил, что эти заявления противоречат нейтральной и объективной институциональной роли Еврокомиссии, провозглашенной в Лиссабонском договоре.

"Любой, кто нарушает договор, не может выступать в качестве защитника верховенства закона и европейских ценностей. Заявления комиссара несовместимы с ее должностью в Еврокомиссии, и ее отставка крайне необходима. Пока этого не произойдет, венгерское правительство приостановит двусторонние переговоры и политические отношения с Верой Юровой", - заявил Орбан.

Ранее министр юстиции Венгрии Юдит Варга призвала к отставке вице-президента Еврокомиссии Веры Юровой за ее слова о венгерской "больной демократии".

Юрова, которая в действующей Еврокомиссии получила портфель по ценностям и прозрачности, в интервью немецкому изданию сказала, что венгерский премьер Виктор Орбан строит "больную демократию".

Еврокомиссия вскоре должна обнародовать отчет, который впервые оценит состояние верховенства права в каждой из 27 стран блока. Венгрия уже начала критиковать этот документ еще до его обнародования.

Напомним, Венгрия и Польша планируют создать совместный институт для оценки состояния верховенства права в государствах-членах ЕС, чтобы избежать применения "двойных стандартов".