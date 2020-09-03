Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Кіпр блокує санкції ЄС за Керченський міст і кібератаки на Бундестаг

Лукашенко пообіцяв надати Росії докази, що Меркель збрехала про отруєння Навального

У Словаччині суд виправдав бізнесмена Кочнера у справі про вбивство журналіста

У Чехії найбільша щоденна кількість випадків коронавірусу з початку пандемії






МЗС Естонії рекомендує громадянам утриматись від неважливих поїздок за кордон

Четвер, 3 вересня 2020, 13:21

Міністерство закордонних справ Естонії розширило попередження про поїздки та відтепер радить громадянам утриматися від будь-яких неважливих поїздок за кордон.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Ця рекомендація така ж, як під час першої хвилі навесні. Ми радимо утриматися від будь-яких поїздок за кордон, якщо для них немає поважної причини", - зазначив він.

Попередження розширили у зв’язку зі зростанням захворюваності на коронавірус у Європі загалом. Якщо два тижні тому кількість хворих на 100 000  населення становила 16, зараз - вже 46.

Міністр додав, що найближчими днями сусідні Фінляндія та Латвія можуть посилити обмеження на перетин кордону.

Нагадаємо, раніше Естонія оголосила, що за будь-якого розвитку ситуації у цих країнах збереже авіасполучення з шістьма містами Європи - Франкфуртом (Німеччина), Гельсінкі (Фінляндія), Копенгагеном (Данія), Лондоном (Британія), Ригою (Латвія) та Варшавою (Польща).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія Коронавірус Туризм
powered by lun.ua