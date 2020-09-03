МЗС Естонії рекомендує громадянам утриматись від неважливих поїздок за кордон

Міністерство закордонних справ Естонії розширило попередження про поїздки та відтепер радить громадянам утриматися від будь-яких неважливих поїздок за кордон.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це сьогодні заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

"Ця рекомендація така ж, як під час першої хвилі навесні. Ми радимо утриматися від будь-яких поїздок за кордон, якщо для них немає поважної причини", - зазначив він.

Попередження розширили у зв’язку зі зростанням захворюваності на коронавірус у Європі загалом. Якщо два тижні тому кількість хворих на 100 000 населення становила 16, зараз - вже 46.

Міністр додав, що найближчими днями сусідні Фінляндія та Латвія можуть посилити обмеження на перетин кордону.

Нагадаємо, раніше Естонія оголосила, що за будь-якого розвитку ситуації у цих країнах збереже авіасполучення з шістьма містами Європи - Франкфуртом (Німеччина), Гельсінкі (Фінляндія), Копенгагеном (Данія), Лондоном (Британія), Ригою (Латвія) та Варшавою (Польща).