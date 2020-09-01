Естонія визначила 6 міст Європи, з якими збереже авіарейси незалежно від ситуації з вірусом

Уряд Естонії вирішив надалі зберігати пряме авіасполучення з шістьма містами Європи незалежно від того, якою буде у цих країнах ситуація з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ERR.

Прямі авіарейси до Франкфурта (Німеччина), Гельсінкі (Фінляндія), Копенгагена (Данія), Лондона (Британія), Риги (Латвія) та Варшави (Польща) залишаться, навіть якщо приріст нових заражень у цих країнах перевищить середній показник у 25 випадків на 100 000 населення за останні 14 днів.

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Наразі для країн, які досягають таких показників, прямі авіарейси тимчасово забороняють.

Приводом для рішення стало погіршення ситуації з коронавірусом у всій Європі останнім часом. Попри міркування епідеміологічної безпеки, в уряді країни почали побоюватися, що з чинним підходом Естонія може виявитися повністю відрізаною від світу, а робота аеропорту Таллінна фактично припиниться.

"Ми обрали міста, керуючись даними про пасажиропотік на певних напрямках, щоб забезпечити сполучення Естонії зі світом. Важливим аргументом є також транспортування поштових відправлень і товарів. За цими критеріями важливо залишати відкритими ці шість повітряних коридорів", - пояснює міністр економіки та інфраструктури Тааві Аас.