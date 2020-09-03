МИД Эстонии рекомендует гражданам воздержаться от необязательных поездок за границу

Министерство иностранных дел Эстонии расширило предупреждения о поездках и теперь советует гражданам воздержаться от любых необязательных поездок за границу.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Эта рекомендация такая же, как во время первой волны весной. Мы советуем воздержаться от любых поездок за границу, если для них нет уважительной причины", - отметил он.

Предупреждение расширили в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Европе в целом. Если две недели назад количество больных на 100 000 населения составляло 16, сейчас - уже 46.

Министр добавил, что в ближайшие дни соседние Финляндия и Латвия могут усилить ограничения на пересечение границы.

Напомним, ранее Эстония объявила, что при любом развитии ситуации в этих странах сохранит авиасообщение с шестью городами Европы - Франкфуртом (Германия), Хельсинки (Финляндия), Копенгагеном (Дания), Лондоном (Великобритания), Ригой (Латвия) и Варшавой (Польша).