Іноземні хакери атакували лабораторію в Грузії, викравши дані про коронавірус

Хакери однієї з іноземних держав атакували та викрали дані з грузинського Дослідницького центру громадської охорони здоров'я імені Річарда Лугара.

Про це у четвер оголосили в МВС Грузії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Новости-Грузия".

Кібератака була здійснена 1 вересня на комп'ютерні системи центрального офісу та структурних підрозділів МОЗ Грузії.

Хакери викрали з бази лабораторії Лугара медичну документацію і "важливу інформацію" про боротьбу з пандемією коронавірусу, стверджують в міністерстві. Частина цих даних виявилася у відкритому доступі.

У МВС Грузії зазначають, що при цьому разом зі справжніми незаконно здобутими документами на "одному із зарубіжних веб-сайтів" розміщені фальшиві дані. У відомстві вважають, що таким чином кіберзлочинці хочуть залякати громадськість.

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"Згідно з отриманими на даному етапі доказам, кібератака була здійснена спецслужбою однієї з іноземних держав", - зазначено в заяві.

Найближчим часом МВС Грузії планує звернутися до відповідних служб країн-партнерів з проханням про надання допомоги в розслідуванні кіберзлочину.

Одночасно відомство обіцяє періодично інформувати громадськість про хід слідства.

Дослідницький центр громадського здоров'я імені Річарда Лугара, відомий як лабораторія Лугара, розташований в селищі Олексіївка на околиці Тбілісі. Центр був відкритий за американською урядовою програмою для дослідження біологічних загроз. Уряд США виділив на проєкт в Грузії 350 мільйонів доларів.

Зараз лабораторія входить в систему Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії і підпорядковується Міністерству охорони здоров'я.

Центр Лугара не раз опинявся в центрі уваги російських ЗМІ. З дня відкриття в 2011 році вони стверджують, що там створюють хімічну або біологічну зброю, а також штами небезпечних вірусів. Такі ж звинувачення надходять з боку російських офіційних осіб.