Парламент Норвегії зазнав масштабної хакерської атаки
Парламент Норвегії у вівторок зазнав масштабної кібератаки, в результаті якої були зламані електронні скриньки кількох депутатів і працівників законодавчого органу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.
"Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи і приділяємо всю увагу аналізу ситуації, щоб отримати загальну картину події і потенційного розміру шкоди", - заявили у норвезькому парламенті.
За попередньою інформацією, хакерам вдалось завантажити деякі дані.
У парламенті вжили низку негайних заходів щодо зниження ризиків та зупинки атаки.
Адміністрація парламенту підтримує тісні контакти з відповідними органами безпеки і вирішила у вівторок повідомити про напад поліцію.
Управління національної безпеки (NSM) надало парламенту допомогу в ліквідації наслідків нападу.
Пресслужба парламенту анонсувала пресконференцію згодом, на якій буде надано більше деталей атаки.