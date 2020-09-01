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Парламент Норвегії зазнав масштабної хакерської атаки 

Вівторок, 1 вересня 2020, 16:32

Парламент Норвегії у вівторок зазнав масштабної кібератаки, в результаті якої були зламані електронні скриньки кількох депутатів і працівників законодавчого органу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NRK.

"Ми дуже серйозно ставимося до цієї справи і приділяємо всю увагу аналізу ситуації, щоб отримати загальну картину події і потенційного розміру шкоди", - заявили у норвезькому парламенті. 

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За попередньою інформацією, хакерам вдалось завантажити деякі дані. 

У парламенті вжили низку негайних заходів щодо зниження ризиків та зупинки атаки. 

Адміністрація парламенту підтримує тісні контакти з відповідними органами безпеки і вирішила у вівторок повідомити про напад поліцію.

Управління національної безпеки (NSM) надало парламенту допомогу в ліквідації наслідків нападу.

Пресслужба парламенту анонсувала пресконференцію згодом, на якій буде надано більше деталей атаки. 


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