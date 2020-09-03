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Столтенберг: Греция и Турция согласились на переговоры по восточному Средиземноморью

Четверг, 3 сентября 2020, 20:21

Греция и Турция согласились провести технические переговоры для снижения градуса конфликта в восточном Средиземноморье.

Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщает "Европейская правда".

"После моих бесед с греческим и турецким лидерами оба союзника согласились вступить в технические переговоры в НАТО с целью создания механизмов урегулирования конфликтов для снижения риска инцидентов и аварий в восточном Средиземноморье", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Греция и Турция являются ценными союзниками, и НАТО является важной платформой для консультаций по всем вопросам, которые затрагивают общую безопасность.

" Я остаюсь в тесном контакте со всеми заинтересованными союзниками, чтобы найти решение напряженности в духе солидарности НАТО " - отметил генсек.

У Греции были разногласия с соседней Турцией по целому ряду вопросов, включая претензии на углеводородные ресурсы в регионе, основанные на противоречивых претензиях по поводу протяженности их континентальных шельфов.

Напряженность обострилась в прошлом месяце после того, как Анкара отправила судно Oruc Reis для разведки газа и нефти в спорных регионах Средиземного моря. Сегодня Турция заявила, что продлевает работу судна до 12 сентября.

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