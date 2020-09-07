Російського посла викликали в МЗС Сербії через хамський пост Захарової - ЗМІ
Посла Росії в Сербії Александра Боцан-Харченка викликали в МЗС Сербії після недипломатичного коментаря представниці російського зовнішньополітичного відомства Марії Захарової.
Про це заявив глава МЗС Сербії Івіца Дачич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РИА "Новости".
"МЗС Сербії викликало посла РФ "для усного роз'яснення" ситуації з постом Захарової в соцмережах про візит Вучича в США", - йдеться у повідомленні.
Разом з тим, сказав Дачич, зараз ситуація з постом Захарової вже закрита, а Сербія і Росія залишаються стратегічними партнерами, які продовжують тісну співпрацю.
Захарова в суботу опублікувала у Facebook пост, прикріпивши до нього фото президента Сербії Александара Вучича, який сидить навпроти Дональда Трампа, і кадр з фільму "Основний інстинкт" зі сценою Шерон Стоун "нога на ногу".
"Якщо вас покликали в БД (Білий дім. - Ред.), а стілець поставили так, ніби ви на допиті, сідайте як на фото #2. Ким би ви не були. Просто повірте", - написала Захарова.
"Марія Захарова найбільше говорить про себе. Примітив і вульгарність говорять про неї, а також про тих, хто її туди помістив", - заявив Вучич, коментуючи пост Захарової.