Російського посла викликали в МЗС Сербії через хамський пост Захарової - ЗМІ

Посла Росії в Сербії Александра Боцан-Харченка викликали в МЗС Сербії після недипломатичного коментаря представниці російського зовнішньополітичного відомства Марії Захарової.

Про це заявив глава МЗС Сербії Івіца Дачич, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РИА "Новости".

"МЗС Сербії викликало посла РФ "для усного роз'яснення" ситуації з постом Захарової в соцмережах про візит Вучича в США", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, сказав Дачич, зараз ситуація з постом Захарової вже закрита, а Сербія і Росія залишаються стратегічними партнерами, які продовжують тісну співпрацю.

Захарова в суботу опублікувала у Facebook пост, прикріпивши до нього фото президента Сербії Александара Вучича, який сидить навпроти Дональда Трампа, і кадр з фільму "Основний інстинкт" зі сценою Шерон Стоун "нога на ногу".

"Якщо вас покликали в БД (Білий дім. - Ред.), а стілець поставили так, ніби ви на допиті, сідайте як на фото #2. Ким би ви не були. Просто повірте", - написала Захарова.

"Марія Захарова найбільше говорить про себе. Примітив і вульгарність говорять про неї, а також про тих, хто її туди помістив", - заявив Вучич, коментуючи пост Захарової.