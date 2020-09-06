"Примітивізм і вульгарність": президент Сербії прокоментував хамський коментар МЗС РФ

Президент Сербії Александар Вучич прокоментував вкрай недипломатичний пост, опублікований в соціальних мережах прессекретарем Міністерства закордонних справ Росії Марією Захаровою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сербське видання Blic.

"Марія Захарова найбільше говорить про себе. Примітивізм і вульгарність говорять про неї, а також про тих, хто її туди помістив", - заявив Вучич під час візиту в Брюссель.

Захарова в суботу опублікувала у Facebook пост, прикріпивши до нього фото Вучича, який сидить навпроти Дональда Трампа, і кадр з фільму "Основний інстинкт" зі сценою Шерон Стоун "нога на ногу".

"Якщо вас покликали в БД (Білий дім, - ред.), а стілець поставили так, ніби ви на допиті, сідайте як на фото #2. Ким би ви не були. Просто повірте", - написала Захарова.

Такий самий допис вона зробила і у Twitter.

Публікацію вона зробила після того, як Сербія і Косово домовилися про нормалізацію економічних зв'язків.

Відповідний документ сторони підписали в присутності президента США Дональда Трампа у Вашингтоні.