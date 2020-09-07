Санкции против Турции будут главным вопрос встречи лидеров ЕС - Франция

Эскалация конфликта Турции с Грецией и Кипром будет главной темой на заседании Европейского совета в конце сентября, когда будут рассматриваться санкции против Анкары.

Эту информацию подтвердил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Ле Дриан сказал, что он и его коллеги в других странах ЕС уже обсудили "диапазон репрессалий (вид международно-правовых санкций, - ред.), который мы можем предпринять в отношении Турции".

Министры иностранных дел ЕС согласовали на неформальной встрече в Берлине в конце августа список санкций против Турции на случай, если Анкара не снизит эскалацию своих действий в Восточном Средиземноморье, включая незаконное бурение нефтяных и газовых скважин.

Первый этап будет касаться энергетического сектора Турции, то есть компаний, участвующих в незаконных бурениях в Восточном Средиземноморье в исключительных экономических зонах Греции и Кипра.

Ле Дриан призвал президента Турции начать переговоры о его амбициях в Восточном Средиземноморье до заседания лидеров ЕС.

"Турки должны показать, что этот вопрос ... может быть обсужден. Если это так, мы можем создать добродетельный круг для всех проблем, которые есть на повестке дня", - сказал он

Министр отказался конкретизировать, с какими санкциями может столкнуться Анкара, но сказал, что существует "целый ряд мер". "У нас немало вариантов, и он это знает", - сказал Ле Дриан, имея в виду Эрдогана.

Детальнее читайте в статье – "На пороге войны: может ли НАТО остановить конфликт Греции и Турции"