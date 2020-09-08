Гаррі і Меган повернули бюджету Британії майже $3 млн за маєток

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл повернули Великій Британії 2,4 млн фунтів стерлінгів (близько $3 млн) за ремонт Фрогмор-котеджу у Віндзорі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Times.

Представник пари сказав, що вони повністю заплатили за ремонт.

"Герцог Сассекський зробив внесок у суверенний грант (бюджет). Цей внесок, який запропонував принц Гаррі, повністю покрив необхідні витрати на реконструкцію Фрогмор-котеджу, що є власністю Її Величності Королеви, і залишиться резиденцією герцога та його родини у Великій Британії", - сказав він.

Минулого літа новина про те, що на облаштування маєтку для подружжя витратили 2,4 мільйона фунтів з державного бюджету, викликала в країні скандал.

8 січня Гаррі та Меган опублікували заяву, в якій йдеться про те, що вони планують зняти з себе обов’язки старших членів королівської родини та працювати, щоб стати фінансово незалежними, "продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву".

На початку вересня Гаррі та Меган повідомили про підписання мультимільйонного контракту на виробництво документальних фільмів з гігантом онлайн-стрімінгового сервісу Netflix.

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