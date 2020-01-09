Принц Гаррі і Меган Маркл вирішили скласти монарші повноваження

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, герцог і герцогиня Сассекські, вирішили скласти свої основні обов'язки, пов'язані з королівською родиною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у їхній спільній заяві, опублікованій в Instagram.

У заяві сказано, що вони планують зняти з себе обов’язки "старших" членів королівської родини та працювати, щоб стати фінансово незалежними, "продовжуючи при цьому повністю підтримувати Її Величність Королеву".

Читайте також Принц Гаррі одружився з акторкою Меган Маркл

Принц Гаррі та Меган планують жити у Британії та в Північній Америці, продовжуючи "надавати повноцінну підтримку" королеві Єлизаветі ІІ.

"Ця географічна рівновага дозволить нам виховати нашого сина з вдячністю за королівську традицію, в якій він народився, а також надасть нашій родині можливість зосередитися на наступній главі, включаючи запуск нашої нової благодійної організації", - сказано у заяві.

Рішення, за словами Гаррі і Меган, було прийнято після кількох місяців роздумів і обговорень.

У Букінгемському палаці заявили, що остаточне рішення з приводу планів принца Гаррі та його дружини Меган поки не прийнято.

Читайте також Принц Гаррі та Меган Маркл отримають титули герцога та герцогині Сассекських

"Переговори з герцогом і герцогинею Сассекськими перебувають на ранній стадії. Ми розуміємо їхнє бажання піти своїм шляхом, але це складні питання, для розгляду яких знадобиться час", - сказано в повідомленні.

Восени Гаррі і Меган дали велике інтерв’ю, у якому розповіли про труднощі перебування під прицілами об’єктивів преси і втручання таблоїдів в їх життя.

Експерти порівнюють рішення подружжя зі зреченням від престолу Едуарда VIII в 1936 році, який відмовився від трону, щоб одружитися з двічі розлученою актрисою Волліс Сімпсон.

Кореспондент BBC Джонні Даймонд у своєму Twitter пише, що Букінгемський палац почуває себе ображеним через їхнє рішенням. Джерело у палаці зазначило, що Гаррі і Меган не порадилися ні з ким з королівської родини.