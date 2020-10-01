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Сейм Латвії не визнав легітимність Лукашенка

Четвер, 1 жовтня 2020, 18:19

Парламент Латвії у четвер схвалив рішення, яким заявив про невизнання Александра Лукашенка законним президентом Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Схвалення документа стало реакцією на інавгурацію Лукашенка, яка минула 23 вересня і до останнього зберігалась в таємниці.

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Сейм Латвії вважає, що вибори президента Білорусі не були вільними і чесними, і Латвія не визнає оприлюднені результати.

Раніше Сейм схвалив проєкт резолюції, в якому міститься заклик до влади Білорусі провести повторні вибори відповідно до міжнародних стандартів, забезпечивши опозиції рівні можливості доступу до всіх контрольованих державою ЗМІ, і дозволивши брати участь у виборах на рівних умовах.

Зараз Лукашенко і ще понад сто посадових осіб Білорусі є в "чорному списку" країн Балтії. Їх вважають відповідальними за фальсифікацію виборів, а також застосування насильства до мирних жителях.

Як відомо, Європейський Союз не визнає легітимності Лукашенка і вважає результати виборів президента сфальсифікованими.

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