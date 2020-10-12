Зеленський невдовзі відвідає з візитом Туреччину

Президент України Володимир Зеленський наприкінці жовтня відвідає Туреччину з офіційним візитом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Наприкінці наступного тижня відбудеться ще один візит президента України до ще одного стратегічного партнера – Туреччини. Там також буде багато часу присвячено економіці. Нам врешті-решт треба завершувати переговори щодо зони вільної торгівлі. Важливі питання і військово-технічного співробітництва між Україною та Туреччиною", - сказав Жовква.

Він зазначив, що запланований ще один візит Зеленського, над яким ще триває робота, на багатосторонній захід.

"І декілька візитів буде інших іноземних лідерів до України до кінця року. Тому нинішня зовнішньополітична інтенсивність президента Зеленського збережеться до кінця року", - додав він.

Як відомо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган приїжджав до Києва на початку лютого.