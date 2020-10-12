Зеленский вскоре посетит с визитом Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября посетит Турцию с официальным визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Интерфакс-Украина".

"В конце следующей недели состоится еще один визит президента Украины к еще одному стратегическому партнеру - Турции. Там также будет много времени посвящено экономике. Нам наконец надо завершать переговоры по зоне свободной торговли. Важные вопросы и военно-технического сотрудничества между Украиной и Турцией" - сказал Жовква.

Он отметил, что запланирован еще один визит Зеленского, над которым еще продолжается работа, на многостороннее мероприятие.

"И несколько визитов будет других иностранных лидеров в Украине до конца года. Поэтому нынешняя внешнеполитическая интенсивность президента Зеленского сохранится до конца года", - добавил он.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приезжал в Киев в начале февраля.