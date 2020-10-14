Найбільша у Польщі нерозірвана бомба часів війни вибухнула під час знешкодження

Найбільша бомба часів Другої світової війни, коли-небудь знайдена в Польщі, вибухнула під час процесу знешкодження.

Про це повідомив представник польського військово-морського флоту, передає "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Ймовірність того, що бомба вибухне на дні судноплавного каналу Балтійського моря, була 50 на 50, всі водолази залишилися неушкоджені.

Близько 750 жителів були евакуйовані в районі портового міста Свіноуйсьце.

Британські ВПС скинули бомбу Tallboy під час рейду в 1945 році, який потопив німецький крейсер Lützow.

Свиноуйсьце під час бомбардування входило до складу Німеччини і називалося Свинемюнде.

Повідомляється, що поштовх від останнього вибуху відчувався в деяких частинах міста, і на відео видно, як вибух підняв у повітря великий стовп води.

Бомба була довжиною 6 м і важила 5,4 тонни, майже половина з яких була її вибухівкою.

Бомба залягала на глибині 12 метрів, і тільки її ніс стирчав назовні.

Військово-морські сили використовували дистанційно керований пристрій, щоб спробувати "дефлагратувати" бомбу - метод, який у разі успіху спалює заряд вибухової речовини, не викликаючи детонації.

"Процес дефлаграції перетворився на детонацію. Об'єкт можна вважати нейтралізованим, він більше не буде становити загрози судноплавному каналу Щецин-Свіноуйсьце",-заявив прессекретар 8-ї флотилії берегової оборони ВМС Польщі генерал-лейтенант Гжегож Левандовський.

Бомбу знайшли на дні Пястовського каналу під час робіт з поглиблення фарватеру Свиноуйсце-Щецин у вересні минулого року. Операцію з її нейтралізації називали безпрецедентною в масштабах Європи.