Крупнейшая в Польше бомба времен войны взорвалась во время обезвреживания

Самая большая бомба времен Второй мировой войны, когда-либо найденная в Польше, взорвалась во время процесса обезвреживания.

Об этом сообщил представитель польского военно-морского флота, передает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Вероятность того, что бомба взорвется на дне судоходного канала Балтийского моря, была 50 на 50, все водолазы остались невредимы.

Около 750 жителей были эвакуированы в районе портового города Свиноуйсьце.

Британские ВВС сбросили бомбу Tallboy во время рейда в 1945 году, который потопил немецкий крейсер Lützow.

Свиноуйсьце во время бомбардировки входило в состав Германии и назывался Свинемюнде.

Сообщается, что толчок от последнего взрыва ощущался в некоторых частях города, и на видео видно, как взрыв поднял в воздух большой столб воды.

Бомба была длиной 6 м и весила 5,4 тонны, почти половина из которых была ее взрывчаткой.

Бомба залегала на глубине 12 метров, и только ее нос торчал наружу.

Военно-морские силы использовали дистанционно управляемое устройство, чтобы попробовать "дефлагратировать" бомбу - метод, который в случае успеха сжигает заряд взрывчатого вещества, не вызывая детонации.

"Процесс дефлаграции превратился в детонацию. Объект можно считать нейтрализованным, он больше не будет представлять угрозы судоходному каналу Щецин-Свиноуйсьце",-заявил пресс-секретарь 8-й флотилии береговой обороны ВМС Польши генерал-лейтенант Гжегож Левандовски.

Бомбу нашли на дне Пястовского канала во время работ по углублению фарватера Свиноуйсце-Щецин в сентябре прошлого года. Операцию по ее нейтрализации называли беспрецедентной в масштабах Европы.