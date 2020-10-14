Грузія не планує масштабні обмеження через коронавірус 

У Грузії не буде масштабних обмежувальних заходів через коронавірус, але будуть точкові "удари", заявив глава Національного центру з контролю захворювань Аміран Гамкрелідзе.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузия Online.

За словами Гамкрелідзе, Грузія, як і інші країни світу, не може оголошувати серйозні обмеження.

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"На початку хвороби єдиним важелем у боротьбі з коронавірусом були суворі обмежувальні заходи. Потім людство усвідомило, що це не проста інфекція.

Незважаючи на те, що інфекція вщухла, вона не зникла. Тому слоган, який ми зараз використовуємо, - навчитися співіснувати з коронавірусом, тому що країни більше не можуть бути закритими", - сказав Гамкрелідзе.

Він додав, що стратегія боротьби з вірусом полягатиме у відсутності "глобальних" обмежувальних заходів, натомість будуть різні точкові обмеження.

За останні 24 години в Грузії від коронавірусу померли 7 пацієнтів, інфекцію підтвердили у 680.

Загалом кількість померлих від коронавірусу в Грузії становить 109 осіб, 13 521 людина заразилася, 7 159 одужали.