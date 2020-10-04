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У Грузії вперше зареєстрували понад 500 заражень за добу

Неділя, 4 жовтня 2020, 12:21

У Грузії вперше зареєстрували більше 500 заражень коронавірусом за добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За останню добу коронавірус підтвердили ще у 554 людей - найбільше з початку епідемії та вперше більше 500. Померли за добу ще двоє пацієнтів, одужали - 252.

Загальна кількість підтверджених у Грузії випадків досягла 8118, з них вже одужали близько 4200. 

Протягом всього літа у Грузії щоденні показники заражень лише зрідка перевищували 10. Стрімке зростання почалося з початку вересня.

9 вересня в країні у зв'язку з погіршенням ситуації знову заборонили весілля, ювілеї, поминки та інші соціальні заходи, а початок навчального року у найбільших містах відклали до 1 жовтня

Попри нові рекорди кількості заражень, влада поки не планує повторно запроваджувати жорсткий карантин

31 жовтня у Грузії мають відбутися парламентські вибори

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Коронавірус Грузія
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