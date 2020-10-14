Грузия не планирует масштабные ограничения из-за коронавируса

В Грузии не будет масштабных ограничительных мер из-за коронавируса, но будут точечные "удары", заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Online.

По словам Гамкрелидзе, Грузия, как и другие страны мира, не может объявлять серьезные ограничения.

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"В начале болезни единственным рычагом в борьбе с коронавирусом были строгие ограничительные меры. Позже человечество осознало, что это не простая инфекция.

Несмотря на то, что инфекция утихла, она не исчезла. Поэтому слоган, который мы сейчас используем, - научиться сосуществовать с коронавирусом, так как страны больше не могут быть закрытыми", - сказал Гамкрелидзе.

Он добавил, что стратегия борьбы с вирусом будет заключаться в отсутствии "глобальных" ограничительных мер, зато будут разные точечные ограничения.

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 7 пациентов, инфекцию подтвердили в 680.

В целом количество умерших от коронавируса в Грузии составляет 109 человек, 13 521 человек заразились, 7159 выздоровели.