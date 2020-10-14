Нідерланди планують легалізувати евтаназію для дітей до 12 років
Уряд Нідерландів планує легалізувати евтаназію для невиліковно хворих дітей, яким ще не виповнилось 12 років.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Міністр охорони здоров'я Гуго де Йонг анонсував розробку правил для цієї практики, які, як очікується, будуть впроваджені в наступні кілька місяців.
Дитяча евтаназія у Нідерландах сьогодні дозволена тільки для неповнолітніх віком від 12 років і новонароджених за згодою їх батьків.
У віці від 12 до 16 років дітям потрібна згода батьків. Починаючи з 16 років потрібна тільки згода пацієнта.
Наразі немає ніяких юридичних положень, що стосуються дітей віком від 1 до 12 років, і педіатри закликають це змінити.
Медичне дослідження дійшло до висновку, що зміна правил буде застосовуватися тільки до невеликої групи з п'яти-десяти дітей на рік, для яких паліативної допомоги недостатньо, щоб полегшити страждання, пояснив де Йонг.
У більшості цих випадків пацієнти страждають через рак або порушення обміну речовин.
Це питання протягом місяців викликало запеклі дебати в чотирьохпартійній правлячій коаліції країни. Християнські партії, зокрема, рішуче заперечують проти надання допомоги у самогубстві.
Багато дискусій також зосереджені на тому, чи здатні діти в такому ранньому віці прийняти рішення про завершення життя.
Нідерланди і сусідня Бельгія стали першими країнами в світі, що легалізувала евтаназію в 2002 році, але пацієнти повинні відповідати суворим критеріям, перш ніж може бути проведена процедура.
Згідно з законодавством Нідерландів, кандидати на евтаназію повинні відчувати "нестерпні і нескінченні страждання", і повинні просити померти "щиро і переконливо". Процедура також повинна бути схвалена як мінімум двома лікарями.