Нидерланды планируют легализовать эвтаназию для детей до 12 лет

Правительство Нидерландов планирует легализовать эвтаназию для неизлечимо больных детей, которым еще не исполнилось 12 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Министр здравоохранения Гуго де Йонг анонсировал разработку правил для этой практики, которые, как ожидается, будут внедрены в следующие несколько месяцев.

Детская эвтаназия в Нидерландах сегодня разрешена только для несовершеннолетних в возрасте от 12 лет и младенцев с согласия их родителей.

В возрасте от 12 до 16 лет детям требуется согласие родителей. Начиная с 16 лет требуется только согласие пациента.

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Пока нет никаких юридических положений, касающихся детей от 1 до 12 лет, и педиатры призывают это изменить.

Медицинское исследование пришло к выводу, что изменение правил будет применяться только к небольшой группе из пяти-десяти детей в год, для которых паллиативной помощи недостаточно, чтобы облегчить страдания, объяснил де Йонг.

В большинстве этих случаев пациенты страдают из-за рака или нарушения обмена веществ.

Этот вопрос в течение месяцев вызвал ожесточенные дебаты в четырехпартийной правящей коалиции страны. Христианские партии, в частности, решительно возражают против оказания помощи в самоубийстве.

Много дискуссий также сосредоточены на том, способны ли дети в таком раннем возрасте принять решение о завершении жизни.

Нидерланды и соседняя Бельгия стали первыми странами в мире, которые легализовали эвтаназию в 2002 году, но пациенты должны соответствовать строгим критериям, прежде чем может быть проведена процедура.

Согласно законодательству Нидерландов, кандидаты на эвтаназию должны чувствовать "невыносимые и бесконечные страдания", и должны просить умереть "искренне и убедительно". Процедура также должна быть одобрена как минимум двумя врачами.





