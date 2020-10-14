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Туристична Каталонія зачиняє бари і ресторани, обмежує спортзали і кінотеатри

Середа, 14 жовтня 2020, 16:25

Через зростання кількості інфекцій коронавірусу туристичний регіон Іспанії Каталонія посилює свої заходи боротьби та зачиняє всі бари і ресторани на два тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

Бари та ресторани не зможуть обслуговувати клієнтів всередині та на терасі, а тільки проводити доставку їжі на винос.

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Регіональна влада заявила, що нове обмеження застосовуватиметься з вечора четверга і діятиме протягом 15 днів.

Торгові центри, тренажерні зали, кінотеатри, театри і дитячі майданчики також потрапляють під дію нових заходів. 

Для торгових центрів і магазинів понад 400 квадратних метрів запроваджується ліміт допустимої кількості клієнтів. 

Відвідувати тренажерні зали можна лише за попереднім записом, допустима кількість клієнтів зменшиться до 50%. 

Кінотеатри і театри також матимуть заповненість лише половини місць. 

Контактні естетичні послуги забороняються за винятком роботи перукарів, оскільки вважається, що вони надають важливі послуги для гігієни.

Зараз у Каталонії зафіксовано 362 випадки коронавірусу на 100 тисяч жителів, відсоток позитивних результатів  ПЛР-тестів становить 8,37%, тоді як ВООЗ рекомендує близько 5%.

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Каталонія Коронавірус
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