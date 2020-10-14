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Туристическая Каталония закрывает бары и рестораны, ограничивает спортзалы и кинотеатры

Среда, 14 октября 2020, 16:25

Из-за роста количества инфекций коронавируса туристический регион Испании Каталония усиливает свои меры борьбы и закрывает все бары и рестораны на две недели.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

Бары и рестораны не смогут обслуживать клиентов внутри и на террасе, а только проводить доставку еды на вынос.

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Региональная власть заявила, что новое ограничение будет применяться с вечера четверга и будет действовать в течение 15 дней.

Торговые центры, тренажерные залы, кинотеатры, театры и детские площадки также попадают под действие новых мер.

Для торговых центров и магазинов более 400 квадратных метров вводится лимит допустимого количества клиентов.

Посещать тренажерные залы можно только по предварительной записи, допустимое количество клиентов уменьшится до 50%.

Кинотеатры и театры также должны иметь заполненность только половины мест.

Контактные эстетические услуги запрещаются за исключением работы парикмахеров, так как считается, что они предоставляют важные услуги для гигиены.

Сейчас в Каталонии зафиксировано 362 случая коронавируса на 100 000 жителей, процент положительных результатов ПЦР-тестов составляет 8,37%, тогда как ВОЗ рекомендует около 5%.

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