Жителям Ірландії заборонили ходити в гості через коронавірус

В Ірландії з вечора четверга будуть заборонені всі відвідування домашніх господарств, за винятком візитів по догляду за дітьми і за літніми людьми, які потребують допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Уряд також перевів прикордонні графства Донегол, Каван і Монаган на четвертий (передостанній) рівень обмежень.

Серед них - закриття тренажерних залів, басейнів і розважальних центрів, а також припинення торгівлі другорядними товарами і обмеження кількості людей на весіллях до шести осіб.

Людям також буде запропоновано працювати з дому.

Прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін сказав, що картина в зазначених регіонах "дуже турбує".

Він сказав, що національний показник випадків захворювання на 100 000 осіб за останні 14 днів склав 190,7, але в Монагані було 360, в Донеголі - 353, а в Кавані - 571.

"Наслідки для місцевих лікарень та громадської охорони здоров'я в цих регіонах є дуже серйозними", - сказав він.

Нові правила з'явилися після введення більш жорстких обмежень для шкіл і готельного бізнесу в Північній Ірландії.

Уряд Ірландії дотримується п'ятирівневої системи боротьби з коронавірусом. Пересування між графствами Ірландської Республіки вже обмежене. Контрольно-пропускні пункти поліції відкриті по всій країні.

В Ірландії в середу було підтверджено ще 1095 нових випадків коронавірусу і п'ять випадків смерті. В даний час в країні зареєстровано 45 243 підтверджених випадків Covid-19 і 1835 випадків смерті.