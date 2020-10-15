Жителям Ирландии запретили ходить в гости из-за коронавируса

В Ирландии с вечера четверга будут запрещены все посещения домашних хозяйств, за исключением визитов по уходу за детьми и за пожилыми людьми, которые нуждаются в помощи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Правительство также перевел пограничные графства Донегол, Каван и Монаган на четвертый (предпоследний) уровень ограничений.

Среди них - закрытие тренажерных залов, бассейнов и развлекательных центров, а также прекращения торговли второстепенными товарами и ограничения количества людей на свадьбах до шести человек.

Людям также будет предложено работать из дома.

Премьер-министр Ирландии Майкл Мартин сказал, что картина в указанных регионах "очень беспокоит".

Он сказал, что национальный показатель случаев заболевания 100 000 человек за последние 14 дней составил 190,7, но в Монаган было 360, в Донеголе - 353, а в Кавани - 571.

"Последствия для местных больниц и общественного здравоохранения в этих регионах очень серьезными", - сказал он.

Новые правила появились после введения более жестких ограничений для школ и гостиничного бизнеса в Северной Ирландии.

Правительство Ирландии придерживается пятиуровневой системы борьбы с коронавирусом. Перемещение между графствами Ирландской Республики уже ограничено. Контрольно-пропускные пункты полиции открыты по всей стране.

В Ирландии в среду было подтверждено еще 1095 новых случаев коронавируса и пять случаев смерти. В настоящее время в стране зарегистрировано 45 243 подтвержденных случаев Covid-19 и 1835 случаев смерти.