Чехія представлятиме Польщу на саміті ЄС через самоізоляцію Моравецького

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш представлятиме Варшаву на саміті Європейського Союзу в четвер і п'ятницю, оскільки прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький перебуває на самоізоляції.

Про це агентству PAP заявив речник польського уряду, повідомляє "Європейська правда".

"Прем’єр-міністр Моравецький перебуватиме у постійному контакті з прем’єр-міністром Чеської Республіки", - запевнив урядовий речник.

Він додав, що перед самітом відбудеться відеоконференція глав урядів країн Вишеградської четвірки, які традиційно проходять перед зустрічами лідерів ЄС.

Моравецький самоізолюється з вівторка після контакту з людиною, зараженою коронавірусом. Він здав перший тест на COVID-19, результат виявився негативним.

Лідери Євросоюзу зберуться на саміт в Брюсселі 15-16 жовтня. Вони обговорять кліматичні питання, Brexit і пандемію коронавірусу.