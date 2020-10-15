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Чехія представлятиме Польщу на саміті ЄС через самоізоляцію Моравецького

Четвер, 15 жовтня 2020, 11:47

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш представлятиме Варшаву на саміті Європейського Союзу в четвер і п'ятницю, оскільки прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький перебуває на самоізоляції.

Про це агентству PAP заявив речник польського уряду, повідомляє "Європейська правда".

"Прем’єр-міністр Моравецький перебуватиме у постійному контакті з прем’єр-міністром Чеської Республіки", - запевнив урядовий речник.

Він додав, що перед самітом відбудеться відеоконференція глав урядів країн Вишеградської четвірки, які традиційно проходять перед зустрічами лідерів ЄС.

Моравецький самоізолюється з вівторка після контакту з людиною, зараженою коронавірусом. Він здав перший тест на COVID-19, результат виявився негативним.

Лідери Євросоюзу зберуться на саміт в Брюсселі 15-16 жовтня. Вони обговорять кліматичні питання, Brexit і пандемію коронавірусу.

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Чехія Польща Коронавірус
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