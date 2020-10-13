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Прем'єр Польщі самоізолювався через контакт з коронахворим

Вівторок, 13 жовтня 2020, 13:31

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький переходить на віддалений режим роботи після контакту з зараженим коронавірусом.

Про це Моравецький у вівторок повідомив у своєму Facebook, пише "Європейська правда". 

"У зв'язку з контактом з людиною, інфікованою COVID-19, я з дотриманням всіх процедур вирушаю на карантин", - написав Моравецький. 

Він запевнив, що уряд працює у нормальному режимі, і він перебуває у постійному контакті зі своїми колегами. 

Моравецький також додав коротке відео, в якому пояснив, що він в минулу п'ятницю контактував з людиною, яка отримала позитивний тест на COVID-19.

Нагадаємо, у Польщі з огляду на зростання кількості заражень з суботи по всій країні ввели обов’язкове носіння масок для обличчя у громадських місцях.

Міністр оборони Польщі минулого тижня теж пішов на карантин після контакту з генералом, у якого підтвердили зараження коронавірусом.

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