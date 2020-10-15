Чехия будет представлять Польшу на саммите ЕС из-за самоизоляции Моравецкого

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш будет представлять Варшаву на саммите Европейского Союза в четверг и пятницу, поскольку премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий находится на самоизоляции.

Об этом агентству PAP заявил спикер польского правительства, сообщает "Европейская правда".

"Премьер-министр Моравецкий будет находиться в постоянном контакте с премьер-министром Чехии", - заверил правительственный представитель.

Он добавил, что перед саммитом состоится видеоконференция глав правительств стран Вышеградской четверки, которые традиционно проходят перед встречами лидеров ЕС.

Моравецкий самоизолируется со вторника после контакта с человеком, зараженным коронавирусом. Он сдал первый тест на COVID-19, результат оказался отрицательным.

Лидеры Евросоюза соберутся на саммит в Брюсселе 15-16 октября. Они обсудят климатические вопросы, Brexit и пандемию коронавируса.