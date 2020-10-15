ЕС ввел санкции против Пригожина за финансирование "вагнеровцев"

Евросоюз ввел санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина в связи с финансированием им деятельности ППК "Вагнера" ​​в Ливии.

Соответствующее решение в четверг опубликовано в Официальном журнале Евросоюза, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Санкции введены из-за "тесных связей, в том числе финансовых", с частной военной компанией "Группа Вагнера", пояснили в ЕС.

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"Пригожин участвует и поддерживает деятельность "Группы Вагнера" в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны", - говорится в решении.

Отмечается, что "Группа Вагнера" ​​причастна к неоднократному нарушению эмбарго на поставки оружия в Ливию, а также к размещению наемников в Ливии в поддержку Ливийской национальной армии.

Санкции против Пригожина включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов. Кроме того, физическим и юридическим лицам с ЕС запрещено предоставлять ему средства.

Евгений Пригожин, богатый российский бизнесмен, известный как "шеф-повар Путина". Он также является финансистом агентства интернет-исследований (IRA) - российской фермы троллей, которая попала под санкции США в 2018 году.