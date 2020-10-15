В Грузії обмежили роботу ресторанів і розважальних закладів

У Тбілісі та регіоні Імеретія з центром в Кутаїсі через зростання випадків коронавірусу запроваджуються обмеження на роботу ресторанів і розважальних закладів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на виданням Грузия Online.

Прем'єр-міністр Георгій Гахарія прогнозує, що добовий показник нових випадків коронавірусу в найближчі дні перевищить тисячу і продовжить зростання.

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Гахарія оголосив, що у зв’язку з цим від 16 жовтня у Тбілісі та в регіоні Імеретія діятимуть нові обмеження.

Зокрема, після 22-ї години буде заборонена робота ресторанів і кафе, а також всіх розважальних об'єктів.

"Це рішення, яке дасть нам можливість знизити швидкість поширення вірусу", - пояснив Гахарія.

Прем'єр закликав приватні і громадські організації працювати в дистанційному режимі.

Водночас він вказав на стабілізацію ситуації в Аджарії і оголосив, що з 19 жовтня в регіоні буде відновлена ​​робота громадського і міжміського транспорту.

За добу в Грузії зафіксовано 919 нових випадків інфікування коронавірусом. Це максимальний показник за весь час пандемії.

Число підтверджених випадків загалом досягло 14 440. Число жертв COVID-19 - 113.