В Грузії обмежили роботу ресторанів і розважальних закладів
У Тбілісі та регіоні Імеретія з центром в Кутаїсі через зростання випадків коронавірусу запроваджуються обмеження на роботу ресторанів і розважальних закладів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на виданням Грузия Online.
Прем'єр-міністр Георгій Гахарія прогнозує, що добовий показник нових випадків коронавірусу в найближчі дні перевищить тисячу і продовжить зростання.
Гахарія оголосив, що у зв’язку з цим від 16 жовтня у Тбілісі та в регіоні Імеретія діятимуть нові обмеження.
Зокрема, після 22-ї години буде заборонена робота ресторанів і кафе, а також всіх розважальних об'єктів.
"Це рішення, яке дасть нам можливість знизити швидкість поширення вірусу", - пояснив Гахарія.
Прем'єр закликав приватні і громадські організації працювати в дистанційному режимі.
Водночас він вказав на стабілізацію ситуації в Аджарії і оголосив, що з 19 жовтня в регіоні буде відновлена робота громадського і міжміського транспорту.
За добу в Грузії зафіксовано 919 нових випадків інфікування коронавірусом. Це максимальний показник за весь час пандемії.
Число підтверджених випадків загалом досягло 14 440. Число жертв COVID-19 - 113.