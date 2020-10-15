Макрон оголосив нічну комендантську годину в Парижі і 8 містах

Президент Еммануель Макрон в середу наказав ввести комендантську годину в нічний час в Парижі і восьми інших французьких містах, щоб стримати поширення COVID-19 на тлі нових коронавірусних антирекордів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У телевізійному інтерв'ю Макрон сказав, що жителям цих міст, в яких проживає близько третини населення Франції, не буде дозволено перебувати на відкритому повітрі з 21:00 до 6:00 протягом 4 тижнів.

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Винятки становлять "істотні причини" перебування на вулиці. Комендантська година запроваджується з суботи.

"Ми повинні діяти. Ми повинні зупинити поширення вірусу", - сказав Макрон, додавши, що обмеження не дозволятиме людям відвідувати ресторани і приватні будинки пізно ввечері і вночі.

"Ми повинні будемо боротися з цим вірусом принаймні до літа 2021 року", - сказав Макрон, додавши, що до такої думки дійшли "всі вчені".

Макрон пояснив, що кількість нових щоденних випадків коронавірусу має бути знижена до 3-5 тисяч, тоді як сьогодні їх рівень досяг 27 тисяч.

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За словами Макрона, крім Парижа і Паризького регіону під нові обмеження підпадають Гренобль, Лілль, Ліон, Марсель, Монпельє, Руан, Сент-Етьєн і Тулуза. Близько 20 мільйонів людей із 67 мільйонів населення Франції проживають у цих містах.

Макрон визнав, що обмеження будуть складними для молодих людей, але криза в галузі охорони здоров'я не залишила вибору. "Важко бути 20-річним у 2020 році", - сказав французький президент.

Він закликав людей обмежити зібрання у своїх приватних будинках 6 людьми. У випадку, якщо вони таки збираються вдома, носити захисні маски.

За словами Макрона, тих, хто перебуватиме на вулиці під час комендантської години без спеціального дозволу, чекатиме штраф у розмірі 135 євро. За повторне порушення виписуватимуть штраф, більший у 10 разів.