В Грузии ограничили работу ресторанов и развлекательных заведений

В Тбилиси и регионе Имеретия с центром в Кутаиси из-за роста случаев коронавируса вводятся ограничения на работу ресторанов и развлекательных заведений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Грузия Online.

Премьер-министр Георгий Гахария прогнозирует, что суточный показатель новых случаев коронавируса в ближайшие дни превысит тысячу и продолжит рост.

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Гахария объявил, что в связи с этим от 16 октября в Тбилиси и в регионе Имеретия будут действовать новые ограничения.

В частности, после 22 часов будет запрещена работа ресторанов и кафе, а также всех развлекательных объектов.

"Это решение, которое даст нам возможность снизить скорость распространения вируса", - пояснил Гахария.

Премьер призвал частные и общественные организации работать в дистанционном режиме.

В то же время он указал на стабилизацию ситуации в Аджарии и объявил, что с 19 октября в регионе будет восстановлена ​​работа общественного и междугороднего транспорта.

За сутки в Грузии зафиксировано 919 новых случаев инфицирования коронавируса. Это максимальный показатель за все время пандемии.

Число подтвержденных случаев вообще достигло 14 440. Число жертв COVID-19 - 113.