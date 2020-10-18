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Вбивство вчителя у Франції: правоохоронці затримали 11 підозрюваних

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Вбивство вчителя у Франції: правоохоронці затримали 11 підозрюваних

Неділя, 18 жовтня 2020, 12:23

Французькі правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя історії, який демонстрував карикатури на пророка Мухаммеда. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro/AFP

Серед взятих під варту - батьки чеченця, який скоїв напад, а також його дід та молодший брат. 

Також це батько студента, який оприлюднив у соцмережах відео з погрозами на адресу вчителя, і ще декілька осіб, які спілкувалися з нападником невдовзі перед вбивством. Серед них відомий активіст-ісламіст Абдельхакім Сефріві. Днями він опублікував відео, в якому засуджує викладача. 

Напередодні прокурор Жан-Франсуа Рікар підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що нападником був 18-річний чеченець, який народився в Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу. 

Президент Еммануель Макрон у своєму зверненні до нації у зв’язку з вбивством заявив, що нападник своїм вчинком "хотів убити Республіку разом з її цінностями" та що уся Франція стане на захист викладачів і їхнього права вільно та безпечно робити свою роботу, виховуючи вільних громадян. 

 
Фото: AFP

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен оголосив, що уряд готує низку заходів у відповідь на теракт.

Тим часом у коледжі, де працював вбитий Самюель Паті, вшановують його пам’ять, із плакатами "Je suis Samuel" ("Самюель - це я") та словами подяки. 

 
Фото: AFP

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