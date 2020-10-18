Убийство учителя во Франции: правоохранители задержали 11 подозреваемых

Французские правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя истории, который демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro / AFP.

Среди взятых под стражу - родители чеченца, который совершил нападение, а также его дед и младший брат.

Также это отец студента, который обнародовал в соцсетях видео с угрозами в адрес учителя, и еще несколько человек, которые общались с нападающим незадолго перед убийством. Среди них известный активист-исламист Абдельхаким Сефриви. На днях он опубликовал видео, в котором осуждает преподавателя.

Накануне прокурор Жан-Франсуа Рикар подтвердил сообщения СМИ о том, что нападающим был 18-летний чеченец, родившийся в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции в качестве беженца. Сам нападающий не был студентом колледжа.

Президент Эммануэль Макрон в своем обращении к нации в связи с убийством заявил, что нападающий своим поступком "хотел убить Республику вместе с ее ценностями" и что вся Франция встанет на защиту преподавателей и их права свободно и безопасно делать свою работу, воспитывая свободных граждан.

Фото: AFP

Министр внутренних дел Жераль Дарманен объявил, что правительство готовит ряд мер в ответ на теракт.

К двери колледжа, где работал убитый Самюэль Пати, приносят цветы и плакаты со слоганом "Je suis Samuel" ( "Самюэль - это я") и словами благодарности.