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У Франції тисячі людей вийшли на вулиці вшанувати пам’ять вбитого чеченцем вчителя

Неділя, 18 жовтня 2020, 17:35

У Франції тисячі людей вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам’ять вчителя історії Самюеля Паті, вбитого за те, що він показав учням карикатури на пророка Мухаммеда.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV та Le Figaro.

Люди збираються на центральних площах Парижа, Марселя, Страсбурга, Лілля, Ліона, Тулузи та десятків інших міст. На них виходять як окремі громадяни, так і політичні партії, громадські організації та профспілки. 

У Парижі та Ліоні вже відбулися хвилини мовчання, лунають промови від офіційних осіб. 

У Парижі на урочистостях присутні міністр внутрішніх справ Жан Кастекс та мер Анн Ідальго. 

"Ви нас не злякаєте. Ми не боїмося. Ви не роз’єднаєте нас. Ми - це Франція", - написав Жан Кастекс, публікуючи відео з акції у столиці.

Президент Еммануель Макрон у своєму зверненні до нації у зв’язку з вбивством заявив, що нападник своїм вчинком "хотів убити Республіку разом з її цінностями" та що уся Франція стане на захист викладачів і їхнього права вільно та безпечно робити свою роботу, виховуючи вільних громадян. 

Люди у соцмережах діляться світлинами та відео з акцій у своїх містах.

Нагадаємо, у п’ятницю 16 жовтня молодий чоловік обезголовив 47-річного Самюеля Паті, викладача історії в місцевому коледжі, який показував студентам карикатури на пророка Мухаммеда. За кілька хвилин після цього поліція застрелила нападника.  

Прокурор Жан-Франсуа Рікар підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що нападником був 18-річний чеченець, який народився в Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу. 

Французькі правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя. Більшість із них - найближче оточення нападника. 

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Франція тероризм
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