"Коронавірусний бунт" у Братиславі розганяли водометом і сльозогінним газом

У Братиславі цими вихідними поліція розганяла водометом і сльозогінним газом ультраправих протестувальників, які зібрались проти чинних заходів уряду боротьби з пандемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на словацьке виданням SME.

Читайте також Словаччина готує широкомасштабне тестування населення на коронавірус

У суботу близько 500 осіб вийшли на протест під будівлею уряду у Братиславі. У Словаччині в зв’язку з пандемією діє заборона збиратись у ​​групи чисельністю понад 6 осіб.

Невдоволення карантинними заходами прийшли висловити футбольні фанати та котлебівці, прихильники праворадикальних поглядів, чийого лідера днями засудили за чек на 1488 євро.

У натовпі лунали вульгарні образи на адресу прем'єр-міністра Ігоря Матовича. Кільком протестувальникам вдалося кинути фаєри в будівлю уряду.

Поліція не втручалася, а потім створила коридор між протестувальниками і воротами та стінами урядового офісу.

За інформацією поліції, в натовпі були люди у стані алкогольного сп'яніння. Деякі демонстранти почали кидати в поліцейських каміння і пляшки. Поліція застосувала сльозогінний газ, а згодом використала водомет.

Кілька людей отримали поранення на місці, в тому числі співробітники поліції. Декілька протестувальників затримані.

Глава МЗС Словаччини пізніше похвалив поліцію за дії, заявивши, що жоден з демонстрантів не відповів на заклики розійтися в зв'язку з оголошеним надзвичайним станом і забороною на зібрання.

Нагадаємо, у Празі 18 жовтня поліція розігнала акцію протесту проти обмежень, запроваджених урядом для стримання епідемії. Затримали понад 100 осіб.