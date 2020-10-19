У Празі поліція розігнала антикарантинну акцію з 2000 учасниками

У столиці Чехії 18 жовтня поліція розігнала акцію протесту проти обмежень, запроваджених урядом для стримання епідемії, при цьому затримали більше 100 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Radio Prague International та IDNES.

Організатори анонсували акцію на Староміській площі у Празі у неділю, 18 жовтня, як протест проти "спантеличуючих" коронавірусних обмежень та запевняли, що заходи безпеки при цьому будуть дотримуватися.

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За словами керівника поліції Праги Томаша Лерха, на площі зібралися близько 2000 осіб, з яких близько 400 - радикальні футбольні фанати, тоді як заходи за участі більше 500 осіб заборонені.

Крім того, люди здебільшого ігнорували вимоги про маски і дистанцію. З цієї причини у мерії Праги вирішили негайно припинити захід - через півтори години після початку протесту.

Коли люди не захотіли розходитися, поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. У відповідь деякі мітингувальники спробували прорватися через кордон поліції і кидали петарди.

Фото: IDNES

За повідомленнями ЗМІ, у підсумку отримали травми близько 20 осіб, серед яких і правоохоронці. Чотирьох поліцейських госпіталізували.

Під час розгону і сутичок поліція затримала більше 100 осіб.

Прем'єр країни Андрей Бабіш висловив подив поведінкою учасників акції, значну частину яких складали вболівальники, зауваживши, що уряд виділив для усіх спортивних клубів близько 500 млн крон для подолання кризи, зумовленої епідемією коронавірусу. Він закликав громадян дотримуватися існуючих правил, щоб уникнути подальшого погіршення ситуації.

Речник президента Мілоша Земана також повідомив, що той засуджує поведінку учасників акції, які порушували заходи безпеки, та схвалює втручання поліції.

У середу уряд має оцінити ефект обмежувальних заходів, схвалених минулого тижня, і за необхідності посилити карантин.

За кількістю хворих на душу населення Чехія - серед перших у Європі. 16 жовтня в країні, населення якої становить близько 10,7 млн осіб, зареєстрували понад 11 тисяч заражень - новий рекорд з початку епідемії.





