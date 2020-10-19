"Коронавирусный бунт" в Братиславе разгоняли водометом и слезоточивым газом

В Братиславе в эти выходные полиция разгоняла водометом и слезоточивым газом ультраправых протестующих, которые собрались против действующих мер правительства по борьбе с пандемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое издание SME.

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В субботу около 500 человек вышли на протест под зданием правительства в Братиславе. В Словакии в связи с пандемией действует запрет собираться в группы численностью более 6 человек.

Недовольство карантинными мероприятиями пришли выразить футбольные фанаты и котлебовцы, сторонники праворадикальных взглядов, чьего лидера на днях осудили за чек на 1488 евро.

В толпе раздавались грубые оскорбления в адрес премьер-министра Игоря Матовича. Нескольким протестующим удалось бросить файеры в здание правительства.

Полиция не вмешивалась, а затем создала коридор между протестующими и воротами и стенами правительственного офиса.

По информации полиции, в толпе были люди в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые демонстранты начали бросать в полицейских камни и бутылки. Полиция применила слезоточивый газ, а затем использовала водомет.

Несколько человек получили ранения на месте, в том числе сотрудники полиции. Несколько протестующих задержаны.

Глава МИД Словакии позже похвалил полицию за действия, заявив, что ни один из демонстрантов не ответил на призывы разойтись в связи с объявленным чрезвычайным положением и запретом на собрание.

Напомним, в Праге 18 октября полиция разогнала акцию протеста против ограничений, введенных правительством для сдерживания эпидемии. Задержали более 100 человек.